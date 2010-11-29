«Энергоатом» привлек 700 млн. грн. кредита у «Ощадбанка»

НАЭК «Энергоатом» привлек кредит у ОАО «Ощадбанк» в размере 0,7 млрд. грн.

Об этом сказано в официальном сообщении компании, размещенном на сайте Минэкономики, со ссылкой на итоги соответствующих открытых торгов.

Согласно сообщению, кредит привлечен сроком на 3 года, под 14,85% годовых.

Соответствующий договор между компанией и банком подписан 23 ноября.

Как сообщал УНИАН, у НАЭК в конце текущего года возникают обязательства по погашению кредитов перед АКБ «Киев» в размере 189,2 млн. грн. (срок погашения – ноябрь), перед ОАО «Ощадбанк» – 434 млн. грн. (декабрь), а также перед АО «Дочерний банк «Сбербанка России» – 30 млн. долл. (ноябрь-декабрь) и 15 млн. долл. (январь 2011 года).

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.