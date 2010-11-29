«Нафтогаз», «Газпром» и Rosukrenergo полностью урегулировали вопросы поставок газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром» и Rosukrenergo АG подписали пакет соглашений по решению ряда существенных вопросов взаимодействия в газовой сфере.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины», переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что согласно подписанным документам во исполнение решения Арбитражного института торговой палаты в г. Стокгольм (Швеция) «Нафтогаз Украины» произведет возврат 12,1 млрд. куб. м природного газа Rosukrenergo АG.

В свою очередь Rosukrenergo АG погасит задолженность перед «Нафтогазом» в сумме 1,7 млрд. долл. США и перед Группой «Газпром» в сумме 810 млн. долл. США.

Таким образом, подписание пакета соглашений позволило сторонам полностью урегулировать отношения, связанные с поставками газа в 2008-2009 годах.

Достигнутые договоренности позволят сохранить газовый баланс Украины и обеспечить прохождение отопительного сезона 2010/2011 гг. без привлечения Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» дополнительных кредитных ресурсов, отметили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз» о незаконном растаможивании 11 млрд. куб. м газа. Суд постановил вернуть газ РУЭ, а также вернуть дополнительно 1,1 млрд. куб. м газа в качестве компенсации за нарушение условий контракта.

19 июля т.г. компания RosUkrEnergo обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года.

24 ноября Верховный суд Украины подтвердил решение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда Киева от 17 сентября т.г., которыми была подтверждена правомерность решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 г., в соответствии с которым НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.