Стоимость «Южного потока» составит около 15,5 млрд. евро – «Газпром»

Стоимость газопровода «Южный поток» ориентировочно составит около 15,5 млрд. евро.

Об этом сообщается на сайте ОАО «Газпром».

«Цена вопроса в нынешних ценах — порядка 10 млрд. евро по морскому и около 5,5 млрд. евро по сухопутному европейскому участкам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что существующие прогнозы свидетельствуют, что тенденция к повышению спроса на газ сохранится в течение длительного времени. В частности, ожидается, что после 2020 года объем потребляемого Европой «голубого топлива» превысит 600 млрд. куб. м, тогда как собственная добыча в регионе сократится наполовину. В этой ситуации «Южный поток» станет одним из немногих реальных вариантов решения проблемы дефицита энергоносителей и поддержания энергетической безопасности Европы.

Фактически «Южный поток» разделен на две составные части, говорится в сообщении. Первая — строительство газовой магистрали через акваторию Черного моря, вторая — создание новой трубопроводной сети в Южной и Центральной Европе. Кроме того, потребуется расширение газотранспортной системы на территории России. Сейчас идёт проектирование российских газопроводов.

Также сообщается, что начальной точкой проектируемого газопровода определен строящийся цех компрессорной станции (КС) «Починки», на которую газ поступает из Уренгоя и Ямбурга по газопроводам «Уренгой — Ужгород», «Уренгой — Центр», «Ямбург — Елец» и «Починки — Грязовец». Конечной точкой российского участка станет площадка головной КС морского газопровода в Анапском (ГКС «Русская») или Геленджикском (ГКС «Южная») районе Краснодарского края. Газ будет подаваться сюда по западному (Петровск — Калач — Писаревка — Сохрановка — Березанская) и восточному (Починки — Петровск — Фролово — Изобильное — Сальская — Березанская) направлениям. Для этого на первом этапе планируется строительство нового участка от КС «Писаревка» до побережья Черного моря и перемычки от КС «Кубанская» газопровода «Голубой поток» до КС «Кореновская». Кроме того, предусматривается реконструкция существующего коридора Петровск — Писаревка. После проведения этих работ до моря можно будет ежегодно прокачивать 31,5 млрд. куб. м газа. На следующем этапе расширения газопроводной системы предполагается строительство нового участка от КС «Починки» до черноморского побережья в существующем коридоре Починки — Изобильное — Северо-Ставропольское ПХГ. После этого по ней можно будет транспортировать до морского побережья до 63 млрд. куб. м газа.

По информации «Газпрома», в зависимости от выбора конечной точки протяженность новой газопроводной системы в России достигнет примерно 2,5 тыс. км. Кроме того, предполагается строительство 10 КС.

Также сообщается, что морские изыскания закончены в российском, болгарском и турецком секторах. Основные технические решения, программы комплексных морских изысканий и испытаний труб были верифицированы сертификационным обществом Det Norske Veritas.

Ранее стоимость "Южного потока" оценивалась в примерно 20 млрд. евро.

Справка УНИАН. «Южный поток»- система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка - около 900 километров, максимальная глубина – более 2000 метров, проектная мощность - 63 миллиардов кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.