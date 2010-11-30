В Польше считают, что нефтепровод Одесса-Броды может быть продолжен до Гданьска.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба премьер-министра Украины, об этом заявил во время встречи с главой правительства Украины Николаем АЗАРОВЫМ маршалок Сената Польши (верхней палаты парламента) Богдан БОРУСЕВИЧ.

Б.БОРУСЕВИЧ напомнил, что украинская сторона свою часть нефтепровода достроила, а польская – нет. В связи с этим Российская Федерация может сократить поставки нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба», и вопрос транспортировки каспийской нефти в Польшу может повысить актуальность нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск.

Кроме того, Б.БОРУСЕВИЧ отметил, что польские инвесторы приобрели нефтеперерабатывающий завод в Литве, однако для его работы нет необходимого количества нефти, и для поставок нефти на этот НПЗ возможна достройка ответвления нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск.

Кроме того, Б.БОРУСЕВИЧ высказал перспективность сотрудничества Украины и Польши в энергетической сфере.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ отметил, что Украина и Польша ранее обсуждали взаимодействие в эксплуатации сланцев.

Кроме того, Н.АЗАРОВ считает, что для Украины важно сотрудничество в области ядерной энергетики.