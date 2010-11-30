Цена газа для Беларуси будет соответствовать контракту – «Газпром»

Со следующего года Беларусь будет покупать российский газ по формуле в соответствии с действующим контрактом, без применения понижающего коэффициента.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам рабочей встречи председателя правления компании Алексея МИЛЛЕРА и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира СЕМАШКО.

«На встрече были рассмотрены планы работы на 2011 год. Отмечено, что цена поставки будет определяться по формуле в полном соответствии с действующим контрактом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подвели предварительные итоги сотрудничества в 2010 году.

В частности, речь шла о поставках и транзите газа, а также о деятельности совместной газотранспортной компании ОАО «Белтрансгаз».

В «Газпроме» напоминают, что 31 декабря 2006 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. Документом, в частности, была определена формула цены с 1 января 2008 года (соответствующая формуле цены при поставках российского газа в Европу), а также понижающие коэффициенты цены на 2008-2010 годы (0,67, 0,8 и 0,9 соответственно).

В мае 2007 года ОАО «Газпром» и Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь подписали договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл. равными долями в течение четырех лет.

В 2010 году сделка была завершена.