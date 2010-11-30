Минтопэнерго: передача RUE 12,1 млрд. куб. м газа не отразится на газовом балансе страны

В Министерстве топлива и энергетики убеждены, что передача RosUkrEnergo A.G. 12,1 млрд. куб. м газа в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда не отразится на газовом балансе страны, поскольку она будет осуществляться поэтапно.

Об этом сказано в комментарии, распространенном во вторник сектором по взаимодействию со СМИ Минтопэнерго.

«Согласно пакету договоренностей между НАК “Нафтогаз Украины” и компанией РосУкрЭнерго АГ, передача 12,1 млрд. куб. м газа будет происходить поэтапно, что позволит сохранить газовый баланс Украины и не допустить возникновения любых непредвиденных событий при проведении отопительного сезона 2010-11 гг.», - отмечается в сообщении министерства.

Сектор по взаимодействию со СМИ министерства также сообщает, что возвращение RosUkrEnergo «Нафтогазу» долга в размере 1,7 млрд. долл. будет произведено уже в ближайшее время.

«Это позволит сбалансировать финансовое состояние компании и аккумулировать необходимые объемы газа для возвращения РосУкрЭнерго АГ в следующие периоды», - поясняется в комментарии.

Другие подробности о сроках и этапах возращения швейцарским трейдером долга перед «Нафтогазом», а также обратного возвращения газа швейцарскому трейдеру в сообщении сектора по взаимодействию со СМИ Минтопэнерго не уточняются.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 ноября, пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» распространила сообщение о том, что госхолдинг и RosUkrEnergo полностью урегулировали вопросы поставок газа.

В частности, согласно подписанным документам, во исполнение решения Арбитражного института торговой палаты в г. Стокгольм (Швеция) «Нафтогаз Украины» произведет возврат 12,1 млрд. куб. м природного газа RosUkrEnergo A.G. В свою очередь RosUkrEnergo A.G. погасит задолженность перед «Нафтогазом» в сумме 1,7 млрд. долл. США и перед Группой «Газпром» в сумме 810 млн. долл. США.

Справка УНИАН. 8 июня т.г. Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз» о незаконном растаможивании 11 млрд. куб. м газа. Суд постановил вернуть газ РУЭ, а также вернуть дополнительно 1,1 млрд. куб. м газа в качестве компенсации за нарушение условий контракта.

19 июля т.г. компания RosUkrEnergo обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года.

24 ноября Верховный суд Украины подтвердил решение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда Киева от 17 сентября т.г., которыми была подтверждена правомерность решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 г., в соответствии с которым НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.