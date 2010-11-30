Институт «Горпроект» победил в тендере относительно аэропорта во Львове

ГП Государственный институт проектирования городов "Горпроект" (г. Львов) победил в тендере ГП "Дирекция по строительству объектов к Евро-2012 во Львове" на разработку концепции схемы развития и схемы генерального плана львовского аэропорта. Об этом сообщается на сайте Государственные закупки.

Согласно сообщению, стоимость договора - 1 млн. 364 тыс. 561.94 грн (с НДС), дата договора - 17 ноября т.г.

Напомним, постановлением правительства от 1 марта 2010 г. Кабинет министров Украины выделил из Стабилизационного фонда в 2010 году на развитие аэропорта "Львов" 121 млн. грн.

Правительство разрешило Львовской областной государственной администрации выкупать частную собственность и землю под строительство аэропорта в рамках подготовки и проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.

Львовский аэропорт реконструируется в рамках подготовки к Евро-2012.