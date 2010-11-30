“Укртрансгаз” привлек 330 млн. грн. у “Проминвестбанка”

ДК “Укртрансгаз” привлекла в виде возобновляемой кредитной у “Проминвестбанка” 330 млн. грн. сроком на 12 месяцев.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

Соответствующее кредитное соглашение было подписано 24 ноября т.г.

Стоимость обслуживания кредита составит 48,675 млн. гривен (без НДС).

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз”, дочернее предприятие Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", является оператором газотранспортной системы Украины. В состав газотранспортной системы ДК “Укртрансгаз” входит 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью свыше 30 млрд. куб. м.

"Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" («Проминвестбанк») создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 28,914 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 27,147 млрд. грн., обязательства – 24,059 млрд. грн., уставный капитал – 5,299 млрд. грн., собственный капитал – 4,855 млрд. грн.

В январе-сентябре 2010 года "Проминвестбанк" получил убыток в размере 593,099 млн. грн.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка”.