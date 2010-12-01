Нефть дорожает на фоне данных из Китая

Цены на нефть в среду, 1 декабря, растут на фоне макроэкономических данных из Китая, превзошедших прогнозы аналитиков.

Стоимость январских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,36 доллара, или на 0,43% - до 84,47 доллара за баррель.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,38 доллара, или на 0,44% - до 86,3 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Кроме того, с оптимизмом ожидается на рынке публикация недельных данных Минэнергетики США по запасам нефти в стране. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что показатель за неделю мог снизиться на 1,15 миллиона баррелей.