1 декабря третий блок ЗАЭС отключался от энергосети из-за неисправностей

1 декабря в 01 час. 22 мин. энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для устранения неисправностей. 1 декабря в 08 час. 40 мин. энергоблок подключен к энергосети.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства топлива и энергетики Украины, 1 декабря на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 105-е сутки капитального планового ремонта (ремонт третьей системы безопасности).

На энергоблоке №3 Ривненской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта (ремонт третьей системы безопасности).

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 5 300 Мвт, РАЭС – 1 440 Мвт, ЮУАЭС – 2 570 Мвт, ХАЭС – 2 020 Мвт.

За минувшие сутки, 30 ноября, станциями выработано 272,52 млн. кВт/час. электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС – в пределах нормы.