Правительство одобрило меморандум с Азербайджаном о поставках сжиженного газа в Украину

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил меморандум с правительством Азербайджана о сотрудничестве по организации поставок сжиженного газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ЧЕХ журналистам в среду.

«Мы исходим из того, что Азербайджан имеет серьезные намерения выйти на этот рынок», - сказал С.ЧЕХ.

При этом он добавил, что Азербайджан готов поставлять ежегодно в Украину около 5 млрд. куб. м сжиженного газа.

Как сообщал УНИАН, 28 октября т.г. Президенты Украины и Азербайджана Виктор ЯНУКОВИЧ и Ильхам АЛИЕВ договорились о начале работы над стратегическим договором, предусматривающим значительное увеличение поставок азербайджанских энергоносителей в Украину.

Как отмечал В.ЯНУКОВИЧ, увеличение поставок азербайджанских энергоносителей в Украину, в частности, нефти, будет осуществляться с целью наполнения нефтепровода «Одесса-Броды» и запуска его в аверсном режиме.

В свою очередь И.АЛИЕВ заявлял, что азербайджанская сторона уже начала постепенное увеличение энергоносителей в Украину. Он уточнил, что в этом году Азербайджан уже поставил в Украину более 1 млн. тонн нефти.

«И мы рассчитываем в будущем наращивать объемы поставок, поскольку мы планируем наращивать добычу азербайджанской нефти», - сказал Президент Азербайджана.