Россия не пожалела нефти для блокирования трубопровода Одесса-Броды

Россия снизошла и согласилась увеличить поставки нефти в Украину до 18 млн. тон в год. На первый взгляд может показаться, что этот широкий жест РФ - результат «активной работы по укреплению сотрудничества двух стран», как это преподносится нашей властью, но если разобраться в подробностях, то налицо политический лоббизм «соседки». В этой «нефтяной феерии» на первое место выходит горемычный трубопровод Одесса-Броды. При эксплуатации его в аверсном режиме для Украины открывается возможность сыграть одну из главных ролей диверсификации потоков топлива в Центральную Европу (что и было задумкой строительства трубы), и тогда европейцы, попавшие еще во времена СССР на нефтяной крючок россиян, спокойно смогут с него спрыгнуть. Все раскачки РФ с принятием решения по поводу увеличения поставок нефти в Украину являются ничем иным, как одним из механизмов удержаться на имперском троне, для этого создаются определенные блокировочные проблемы развития тех процессов, которые ее не устраивают. Вместе с тем, в применяемых вариантах прогресса не наблюдается, так сказать все проходит в стиле ретро…

Нефтяное дежавю

Главным достижением переговоров президентов России и Украины Д.Медведева и В.Януковича 22 ноября в Москве, которые, к слову, были уже десятые за год (и еще два ожидаются) стала «нефтяная» благосклонность со стороны Кремля. Высшее руководство Украины растрогалось и поспешило заверить Европу, что Украина остается надежным поставщиком топлива в страны Европейского Союза, несмотря на существующие разногласия с Россией относительно цены на газ, что, как надеется украинское руководство, в ближайшем будущем будет решено. Но как бы не тешились украинские верхи российским «нефтяным благословением», все их метания в последнее время среди возможных поставщиков черного золота говорят только об одном - загрузка нефтетранспортной системы Украины практически на грани катастрофы. Если не завязать на Украине поставки каспийской нефти, то рано или поздно россияне оставят наши трубы на удобном для них минимуме, а Укртранснафта выйдет на уровень, ниже нулевой рентабельности.

Чтобы разобраться в ситуации, начнем сначала. Первый выпад в сторону Одесса-Броды состоялся в конце 2009 года. Началось с конфликта, который не на шутку взволновал Европу. Еврокомиссия призвала стороны гарантировать бесперебойные поставки нефти в страны Европейского Союза. В ЕК заявляли, что РФ указала причиной «ссоры» тот факт, что "российская и украинская нефтетранспортные компании не согласны с условиями транзита через Украину". Россия тогда предупредила Словакию о возможных перебоях в поставках по трубопроводу "Дружба", доставляющему сырую нефть с месторождений Сибири в Европейский Союз - в Словакию, Венгрию и Чешскую Республику. Но Украина смогла подтянуть одеяло на себя, повысив на 30% ставки транзита. Изменен был контракт 2004 года(!)

Главная причина разборок - трубопровод Одесса-Броды, который создавался для транспортировки дополнительных объемов нефти в Европу не российского происхождения, и тогда идее практически было суждено сбыться – по нему предлагалось прокачать «чужую» нефть для Беларуси. Но Россия «вовремя» пошла на уступки, и все правильные шаги украинской власти застопорились.

Понимая напряженность дружеских отношений с РФ, власть, кстати, любого окраса, всегда искала альтернативу российским поставкам, не раз пытаясь завести тесные связи с каспийским регионом, Казахстаном. И тут же следовали «дружеские» решения со стороны РФ. Так и в ноябре 2010-го – Россию насторожила удачная пробная прокачка Одесса-Броды в аверсном режиме. Она успешно завершилась 23 ноября. Нефть сорта "Юралс" объемом 80 тыс. тонн прокачали на ЛПДС «Мозырь» с использованием свободных мощностей нефтепровода «Одесса-Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба». Попытку так долго откладывали, и тут вдруг получилось. Именно венесуэльская нефть, а сюда еще можно добавить переговоры с Азербайджаном и готовность этой страны увеличить поставки черного золота в Украину, вывели «компаньона» из равновесия и Кремль дал «добро» на упомянутые 18 млн. тонн черного золота.

"Помочь", чтобы жилось похуже

Эх, как не хочется России увидеть в «младшем брате» конкурента. Причем конкурент – это не виртуальная, а вполне осязаемая реальность…

Как отмечает директор энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар, в нефтетранзитных отношениях с Россией «речь идет о загрузках тех трубопроводных мощностей, которые традиционно, с советских времен, использовались именно для прокачки российской нефти в Европу. Поскольку Россия реализует обходные проекты и таких трубопроводных мощностей становится все больше, она может держать наши трубы то догруженными, то недогруженными. После введения РФ трубопровода БТС-2 для нас остаются гарантированными объемы 15 миллионов тонн, которые идут по нефтепроводу “Дружба” транзитом через Беларусь, Украину в Словакию, Венгрию, Чехию. Гарантии загрузки нужны, а Россия не заинтересована. В данном случае она как «собака на сене». То, что сама не использует - одно дело, но еще и готова занять определенную позицию лишь бы не допустить, чтобы украинцы завязали на себя другие нефтяные потоки. А Одесса–Броды при эксплуатации в европейском направлении открывает возможность снабжения другими сортами нефти далее по системе «Дружба» стран Центральной Европы».

«В этом контексте примечательно следующее – россияне не раз предлагали чехам и словакам диверсифицировать их альтернативный трубопровод, чтобы сделать возможными поставки российской нефти по «Дружбе» дальше в Европу. Чехи принципиально с этим не согласились. То есть, Украину присадили на реверс, а чехов не смогли. Но это было в первой половине десятилетия, что будет теперь - неизвестно. Если им удастся, то полностью заполнят всю южную «Дружбу». Там не будет свободных мощностей для другой нефти. Это станет блокирующим элементом развития Одессы-Броды как транзитного сообщения для снабжения каспийской нефтью Центральной Европы. И тога остается только один вариант – как в случае с Беларусью – расширять действующий участок от Бродов в Мозыря, строить нефтепровод в Польшу, и таким образом развиваться. Но все это находится в виртуальной плоскости», - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова Сергей Дьяченко отмечает, что «ЕС каспийскую нефть выгодней гнать по нашим отводам. Чем дороже баррель, тем в процентном соотношении дешевле транзит. При нынешних ценах, которые продержатся минимум год-два, экономическая целесообразность – 100 долл., все, что выше – спекуляции, и с учетом кризиса транспортную составляющую европейцы вынуждены учитывать. В принципе, достройка до Плоцка – это для ЕС создание экономически выгодного для транспортировки нефтепровода, данный проект не только политический , но и экономический. Удешевление транспортировки - объективная необходимость».

Что касается неожиданного согласия России повысить объем потока нефти в Украину, то, по словам эксперта, «увеличивать поставки и каспийской нефти, и российской мы можем до определенных объемов. Просто не будет места в трубе. Мы можем наполнить Одесса-Броды до отказа, но потом нужно подавать в «Дружбу» и качать дальше. Другими словами, забивая до отказа «Дружбу», Россия не дает возможности наполнить Одессы-Броды. В договорах о поставках нефти из РФ, скорее всего, оговорен уровень по нижней марже. Главное для них сейчас – вытолкнуть оттуда каспийскую нефть, поэтому объемы и увеличиваются. Другими словами, чем больше мы будем активизировать Одесса-Броды, тем больше они будут загружать «Дружбу».

Относительно Польши, то там считают проект Одесса-Броды актуальным, его достройка до Гданьска не вызывает вопросов. Как отметил маршалок Сената Польши (верхней палаты парламента) Богдан Борусевич во время встречи с премьер-министром Николаем Азаровым, украинская сторона свою часть нефтепровода достроила, а польская – нет. В случае если Российская Федерация сократит поставки нефти в Польшу (что было с газом) по нефтепроводу «Дружба», то вопрос транспортировки каспийской нефти в РП может повысить актуальность нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск.

Кроме того, Б.Борусевич отметил, что польские инвесторы приобрели нефтеперерабатывающий завод в Литве, однако для его работы нет необходимого количества нефти, а для поставок топлива на этот НПЗ рассматривается достройка ветки трубопровода Одесса-Броды-Гданьск. Хочется добавить, что идею Польша уже донесла «в уши» Еврокомиссии.

То есть, заинтересованных сторон много, экономическая целесообразность явная, не хватает действий со стороны Украины – постоянно маневрируя между двумя стульями, мы, как правило, "проваливаемся". И если так будет продолжаться и дальше, главные для имиджа страны направления развития будут бесповоротно утрачены.

Когда писалась статья, стало известно, что Россия предупредила ЕС о возможных сбоях с поставками нефти в связи с аверсом Одесса-Броды, что могло якобы нарушить технологический процесс. Да неужели наши специалисты не учли даже малейших нюансов, которые могли бы стать причиной всплеска «любви» со стороны РФ?! Хочется на выпады ответить следующим: неблагодарное это дело – стараться показать себя лучшим среди худших, занося в разряд последних своих конкурентов. Хотя, такое поведение тоже вариант, когда не можешь быть лучшим среди лучших...

Нана Черная (УНИАН)