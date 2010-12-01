Совет ЕС – США высоко оценил прогресс в энергетическом секторе Украины

Энергетический Совет на уровне министров Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки высоко оценивает прогресс в формировании стабильного, прозрачного и эффективного энергетического рынка в Украине.

Об этом идет речь в заявлении организации, опубликованном по результатам заседания Энергетического Совета ЕС – США, сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что заседание Энергетического Совета ЕС – США состоялось в конце ноября 2010 года в г. Лиссабоне (Португалия).

«Мы с удовольствием отмечаем первые шаги Украины в реформировании энергетического рынка, в частности, принятие Закона о принципах функционирования рынка природного газа (июль 2010), приведение внутренних тарифов на газ к рыночным условиям (август 2010) и подписание Протокола о присоединении Украины к Договору об основании Энергетического Содружества (сентябрь 2010)», - говорится в заявлении Энергетического Совета ЕС – США.

В заявлении также выражается надежда на последующий прогресс в реализации положений Совместного Заявления по результатам общей Украина - ЕС международной конференции относительно модернизации газотранспортной системы Украины, которая была подписана Европейской Комиссией, Украиной и международными финансовыми организациями в марте 2009 года.

«Смотря в будущее, мы поручили рабочей группе по Энергетической Безопасности продолжить тесные контакты для поддержки украинского правительства в следующих направлениях: улучшение инвестиционного климата для содействия развитию в добыче собственных ресурсов нефти и газа; модернизация газотранспортной системы; финансовая реструктуризация и повышение прозрачности НАК «Нафтогаз Украины»; осуществление мероприятий по повышению энергоэффективности и расширения использования обновительных источников энергии», - говорится в заявлении Энергетического совета ЕС – США.

Справка УНИАН. Энергетический Совет ЕС – США на уровне министров создан в ноябре 2009 года. Совет призван углубить диалог по стратегическим энергетическим вопросам, которые вызывают взаимную заинтересованность США и Евросоюза.