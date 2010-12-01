Беларусь намерена к 2012 году ликвидировать все запасы высокообогащенного урана

Министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей МАРТЫНОВ заявил, что Беларусь приняла решение ликвидировать все свои запасы высокообогащенного урана, и намерена осуществить это к следующему Саммиту по ядерной безопасности в 2012 году.

Об этом говорится в совместном заявлении Беларуси и США, обнародованном на веб-сайте Министерства иностранных дел Беларуси.

Соединенные Штаты намерены предоставить техническую и финансовую помощь для возможно скорейшего осуществления этих мер.

Государственный секретарь США Хиллари КЛИНТОН одобрительно отметила решение Беларуси как знак прогресса в деятельности по усилению ядерной безопасности и ядерного нераспространения и приветствовала намерение Республики Корея пригласить Беларусь для участия в Саммите по ядерной безопасности в 2012 году. Приняв это решение, Беларусь присоединяется к Соединенным Штатам в международных усилиях по переводу ядерных установок на использование низкообогащенного уранового топлива, что в XXI веке становится мировым стандартом. Обе стороны обязались продолжать совместную работу в сфере обеспечения ядерной безопасности, включая повышение уровня безопасности в Объединенном институте энергетических и ядерных исследований в Беларуси.

Министр иностранных дел Республики Беларусь и Государственный секретарь США также подтвердили приверженность своих двух стран делу ядерной безопасности и ядерного нераспространения. Беларусь и Соединенные Штаты подтвердили свое представление о мире без ядерного оружия и обязались работать вместе для предотвращения ядерного распространения.

Государственный секретарь США признала историческое решение Беларуси об отказе от своего ядерного оружия, принятое в 1994 году, в качестве значительного вклада в дело ядерного разоружения, и вновь подтвердила гарантии безопасности Беларуси, зафиксированные в Будапештском Меморандуме от 5 декабря 1994 г.

С.МАРТЫНОВ и Х.КЛИНТОН также обязались укреплять глобальное сотрудничество в области мирного использования ядерной энергии в соответствии с международными стандартами и иными дополнительными двусторонними договоренностями, которые могут быть заключены между Республикой Беларусь и США. Беларусь объявила о намерении диверсифицировать свое энергетическое обеспечение путем строительства своей первой АЭС гражданского назначения. США поддерживают эту деятельность, которая включает в себя состязательный процесс проектирования и строительства надежной и безопасной станции, действующей в соответствии с гарантиями МАГАТЭ. США поддерживают усилия Беларуси по возможно скорейшей реализации этого коммерческого проекта.

Приветствуя прогресс, достигнутый по этим вопросам глобальной безопасности, США и Беларусь подтверждают, что для улучшения двусторонних отношений первоочередную важность по-прежнему имеет проявление большего уважения к демократии и правам человека, которое необходимо для прогресса страны и ее граждан. Соединенные Штаты надеются увидеть существенный прогресс в этих областях, в частности, в деле обеспечения соответствия хода проведения президентских выборов в Беларуси в декабре международным стандартам. В этом отношении положительным шагом является решение Беларуси направить приглашение значительному составу международных наблюдателей для осуществления наблюдения за проведением выборов.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 15 апреля 2010 года заявил, что Беларусь не намерена отказываться от высокообогащенного урана.

"Мне уже который год подряд говорят: вывозите этот уран. Хотите - в Америку, мы вам заплатим, хотите - в Россию. Я говорю: "Во-первых, почему вы нам диктуете, если это наш товар, мы его содержим под контролем МАГАТЭ. Мы не собираемся делать "грязные" бомбы или кому-то продавать. Мы используем этот уран в исследовательских целях. Меня сейчас приперли к стенке, нож к горлу - отдай. Я говорю, что уже отдали в свое время ядерное оружие, а что мы от этого имеем?", – сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Белорусский лидер подчеркнул, что не позволит диктовать условия Беларуси ни одной из стран. "Наклонять Беларусь никому не позволено. Мы будем разговаривать только солидно, по-партнерски, как бы на нас ни давила Америка и с другой стороны Россия. А здесь давление идет с двух сторон, и мы это чувствуем. Давайте садиться за стол переговоров и будем решать, что делать с этим большим количеством обогащенного урана", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.