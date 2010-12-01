Генкомпании НАК «ЭКУ» увеличили производство электроэнергии на 8,4%

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-ноябре текущего года увеличили производство электроэнергии на 8,4%, или 4,7 млрд/ кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 60,6 млрд/ кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" с начала 2010 года произвели 44,4 млрд. кВт/ч электроэнергии (26,3% общегосударственного производства), что на 5,9%, или 2,5 млрд. кВт/ч, больше, чем за аналогичный период 2009 года. Теплоэлектроцентрали за 11 месяцев 2010 года произвели 4,4 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 11,8 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 13,5% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 14 млн. Гкал тепловой энергии, что на 7,5% больше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2009 года (13 млн. Гкал).

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года. В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» переданы пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО “Днепроэнерго” (50% уставного фонда), “Донбассэнерго” (85,77%), “Западэнерго” (70,1%), ЭК “Центрэнерго” (78,29%), "Киевэнерго" (50%+1), ОАО “Укргидроэнерго” (100%), “Николаевская ТЭЦ” (100%).

Уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины" составляет 9,83 млрд. грн. Государству принадлежат 100% акций «ЭКУ».