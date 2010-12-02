Газпром и Нафтогаз создадут СП по освоению шельфа Черного моря

В ходе вчерашней рабочей встречи председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и министра по вопросам топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО в центральном офисе ОАО «Газпром» была достигнута договоренность о создании двух совместных предприятий по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Паласа на шельфе Черного моря.

Об этом сообщается на официальном сайте ОАО «Газпром».

Согласно сообщению, А. МИЛЛЕР и Ю.БОЙКО также продолжили обсуждение вопросов дальнейшего развития стратегического партнерства ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 11 ноября т.г. глава Российского газового общества, вице-спикер Государственной думы России Валерий ЯЗЕВ заявил, что переговоры по созданию совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» буксуют.

По его словам, вопрос о модернизации украинской ГТС будет решаться в треугольнике Россия–ЕС–Украина.

Ранее, 31 октября на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что на данном этапе переговоры о создании совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» проходят спокойно.

«Идет серьезная работа по оценке активов… Ясно, что та сторона и наша сторона хотят найти наиболее оптимальные условия для этого, причем никто никуда никого не торопит. У нас есть время, и мы спокойно работаем в этом направлении», - сказал Н.АЗАРОВ.

13 сентября т.г. заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил, что Россия предложила для СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза».