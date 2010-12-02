Цены на нефть превысили 86 долл./барр.

Фьючерсы на сырую нефть закрылись в среду на новых 2-недельных максимумах на фоне улучшившихся данных США и Китая, которые повысили надежды в отношении спроса на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,64 доллара, или на 3,1%, до 86,75 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали по итогам торгов на 2,95 доллара - до 88,87 доллара за баррель.

Цены начали повышаться в начале сессии, когда инвесторы позитивно оценили рост официального индекса менеджеров по снабжению (PMI) Китая, который вырос в прошлом месяце до 55,2 с 54,7 в октябре. Участники рынка расценили этот рост как благоприятный знак для производственного сектора китайской экономики, занимающей второе место в мире по объемам потребления нефти.

Данные из США повысили уверенность в американской экономике. Производительность труда в США выросла в 3-м квартале сильнее, чем ожидалось. Из других данных стало известно о том, что число рабочих мест в частном секторе США подскочило в прошлом месяце на 93 000 – это самый сильный месячный рост за три года.

Трейдеры следят за данными, особенно из Китая, в попытке понять, повысится ли спрос на нефть. В результате роста в среду нефть вернула себе значительную часть позиций, утраченных за последние две недели в рамках падения, спровоцированного усиливающимися опасениями по поводу суверенных долгов европейских стран.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 2,3%, а евро укрепился против доллара после того, как успешный аукцион по размещению облигаций Португалии ослабил опасения по поводу европейского долгового кризиса.

Ослабление доллара обычно оказывает поддержку нефтяным фьючерсам, снижая их стоимость для покупателей, ведущих расчеты в других валютах.

Экономические отчеты вместе с ослаблением доллара перевесили слабые данные по запасам нефти и горючего в США. Министерство энергетики страны сообщило, что запасы нефти на неделе 20-26 ноября выросли на 1,1 млн. баррелей, удивив аналитиков, которые в среднем прогнозировали сокращение.

Запасы бензина увеличились на 600 000 баррелей, тогда как ожидалось, что они не изменятся, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 200 000 баррелей. Аналитики прогнозировали падение на 1,1 млн. баррелей.

Неизменившиеся запасы бензина не смогли ослабить опасения по поводу предложения, и котировки фьючерсов на бензин подскочили до новых 6-месячных максимумов.

Январские фьючерсы на бензин RBOB выросли в цене по итогам торгов на 11,36 цента, или на 5,2%, до 2,3004 доллара за галлон. Котировки январских фьючерсов на топочный мазут повысились по итогам торгов на 8,12 цента до 2,4056 доллара за галлон.