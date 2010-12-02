Форум стран-экспортеров газа выступает за консультации с ЕС по "Третьему энергопакету"

Форум стран-экспортеров газа поддержал предложение России провести дополнительные консультации по вопросу введения "Третьего энергетического пакета" ЕС с поставщиками газа.

Как сообщили УНИАН в Министерстве энергетики РФ, об этом сообщил министр энергетики России Сергей ШМАТКО по итогам одиннадцатой Министерской встречи Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), которая состоялась в Дохе (Катар).

«Я рад, что министры поддержали наши предложения о том, что изменения, которые планируются в европейском законодательстве в части либерализации газового рынка в рамках "Третьего энергопакета", должны требовать дополнительных консультаций с поставщиками газа в Европу», - сказал С.ШМАТКО.

Он отметил, что при существующей структуре международной торговли газом единственно адекватным механизмом определения цены на газ является формула, учитывающая цены на дизельное топливо и мазут.

«Россия, как и другие члены ФСЭГ, выступает за формирование справедливой и разумной цены на газовых рынках, обеспечение баланса между предложением и спросом. Формирование справедливой цены не подразумевает квотирования добычи природного газа», - сказал министр

В работе Министерской встречи также участвовали представители стран-членов ФСЭГ из Алжира, Венесуэлы, Египта, Ирана, Катара, Ливии, России, Тринидада и Тобаго, Экваториальной Гвинеи, а также от стран-наблюдателей - Норвегии, Казахстана и Голландии.

Повестка дня Министерской встречи включала рассмотрение отчетов Генерального секретаря ФСЭГ Леонида БОХАНОВСКОГО, утверждение бюджета ФСЭГ на 2011 год, аналитический обзор текущей ситуации на рынке газа и обсуждение Стратегии ФСЭГ на 2011-2015 гг.

Сообщается, что новым президентом Форума стран-экспортеров газа сроком на один год избран министр нефти Египта Самех ФАХМИ. Он сменил на своем посту министра Алжира Шакиба ХЕЛИЛЯ.

На встрече также было принято решение о проведении первого газового саммита глав государств стран-членов ФСЭГ, который состоится в Дохе в 2011 году.

Справка УНИАН. Форум стран-экспортёров газа - объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа. Форум был учреждён 23 декабря 2008 года в Москве, когда министры энергетики стран-участниц приняли Устав ФСЭГ и подписали межправительственное Соглашение. Датой образования ФСЭГ считается 1 октября 2009 года, когда Соглашение вступило в силу (после ратификации его 5 странами, подписавшими документ).

Задача Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) состоит в наполнении конкретным содержанием основополагающей и всеобъемлющей цели организации - «защита суверенного права стран-членов на их запасы природного газа и возможности самостоятельно планировать и обеспечивать устойчивое и эффективное развитие с учетом экологических последствий, использовать и сохранять запасы природного газа во благо своих народов».

«Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании–продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В «Третьем пакете» отмечается, что власти каждой из европейских стран могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.