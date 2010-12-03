Кернес избран вице-президентом АГУ по вопросам энергоэффективности

Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС избран вице-президентом Ассоциации городов Украины (АГУ) по вопросам энергоэффективности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, такое решение единогласно приняли участники расширенного заседания Президиума правления АГУ, которое состоялось вчера в Киеве.

Члены АГУ также приняли обращение к Верховной Раде и Кабинету министров Украины с требованием учесть права и законные интересы местного самоуправления в Законе Украины «О государственном бюджете Украины на 2011 г.».

На вчерашнее заседание собрались более 100 мэров украинских городов, члены Кабинета министров, депутаты Верховной Рады. Президентом Ассоциации избран мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

Справка УНИАН. Ассоциацию городов Украины основана в июне 1992 года. В январе 1995 года на общем собрании Ассоциация городов Украины получила статус всеукраинской негосударственной организации. Сегодня АГУ объединяет 527 городов, поселков и сел, в которых проживает более 80% населения Украины. Основная цель деятельности Ассоциации - поддержка курса рыночных преобразований, расширение горизонтальных связей между городами на основе экономического сотрудничества, защита законных прав и интересов членов Ассоциации в органах власти и управления, взаимодействие с властными структурами и общественными объединениями в деле преобразования Украины в страну с социально ориентированной рыночной экономикой.