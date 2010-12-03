Фьючерсы на нефть в четверг закрылись на двухлетнем максимуме

Котировки фьючерсов на нефть закрылись в четверг на 2-летнем максимуме, поднявшись до 88 долларов за баррель на фоне экономических данных США и мер в еврозоне, направленных на оказание поддержки долговым рынкам, которые повысили надежды в отношении спроса на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,25 доллара, или на 1,4%, до 88 долларов за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE преодолели психологический рубеж 90 долларов за баррель и выросли по итогам торгов на 1,82 доллара до 90,69 доллара за баррель.

Почти не изменившись до начала сессии, цены на нефть затем получили импульс со стороны роста на фондовом рынке США и улучшившихся экономических данных. По данным Министерства труда, четырехнедельная скользящая средняя первичных заявок на пособие по безработице снизилась на последней неделе до самого низкого уровня за два года. Из другого отчета стало известно о том, что индекс подписанных договоров о продаже жилья в октябре вырос на 10,4% – это самый сильный рост почти за десять лет.

Ранее на этой неделе были опубликованы экономические данные, которые позволили предположить, что ситуация в экономике США улучшается. Это важный знак для рынка нефти, так как инвесторы стараются оценить будущий спрос. Рост в сторону 90 долларов за баррель возобновился, и за последние два дня фьючерсы подорожали на 4,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,95%. Евро вырос против доллара после того, как Европейский центральный банк отказался от планов изъять экстренную поддержку для банков и рынков гособлигаций, тем самым ответив на опасения по поводу того, что раннее сворачивание этих программ может поставить под угрозу евро.

Ослабление доллара обычно приводит к росту цен на нефть, поскольку оно делает их более низкими для покупателей, ведущих расчеты в других валютах.

Улучшающиеся экономические условия в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, крайне важны для дальнейшего сокращения мировых запасов, накопленных за время рецессии. Запасы нефти и нефтепродуктов в США упали с достигнутых в сентябре 27-летних максимумов, хотя они по-прежнему остаются на повышенных уровнях.

Котировки фьючерсов на бензин также продолжили свой рост, достигнув новых 6-месячных максимумов. Трейдеры были обеспокоены ограниченными возможностями поставок через Нью-Йоркский порт, пункт доставки бензина согласно условиям контрактов на NYMEX.

Котировки январских фьючерсов на бензин RBOB выросли по итогам торгов на 5,49 цента до 2,3553 доллара за галлон. Январские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 4,90 цента до 2,4546 доллара за галлон.