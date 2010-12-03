«Ровенькиантрацит» получило второй транш инвестиций от ДТЭК

В рамках договора о сотрудничестве ГП «Ровенькиантрацит» получило от Донбасской топливно-энергетической компанией (ДТЭК) второй транш инвестиционных средств в сумме 75,9 млн. грн. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Ровенькиантрацит».

Договор о сотрудничестве между ГП «Ровенькиантрацит» и ДТЭК был подписан в июле текущего года. Согласно документу, ДТЭК выступает в качестве инвестора для госпредприятия и вкладывает в его развитие 300 млн. грн. Средства предусмотрено направить на приобретение оборудования и капитальное строительство.

Первый транш инвестиций в сумме 75,9 млн. грн. предприятие получило 30 ноября этого года. Полученные средства направили на закупку оснащения для лав на шахте им. Вахрушева и шахте им. Космонавтов. Сегодня на этих обособленных подразделениях уже ведется монтаж оборудования в этих забоях.

Кроме того, средствами первого транша рассчитались за оборудование действующей 19-й лавы на шахте им. Фрунзе и проведение капитальных работ по строительству скважины на шахте им. Космонавтов.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам девяти месяцев 2010 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 25,2%.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,55% акций. По итогам работы в январе-сентябре 2010 года суммарная доля этих компаний на рынке генерации электроэнергии Украины составила 25,8%.

ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь» и ассоциированная компания ОАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии. Их суммарная доля закупки в ГП «Энергорынок» за девять месяцев 2010 года составила 14,2%.