Украина получила гарантии от «Газпрома» по транзиту газа. Но только частичные...

НАК «Нафтогаз Украины» получила частичные гарантии от ОАО «Газпром» по транзиту природного газа по территории Украины в объеме не менее 112 млрд. куб. м газа в год в течение 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня в ходе рабочего совещания в Сумской области.

«Был подписан документ, согласно которому мы получили пускай и не 100%-ную (гарантию – УНИАН), но более уверенную позицию по транзиту газа на следующие пять лет», - сказал он.

При этом Ю. БОЙКО отметил, что «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 1,5 млрд. долл. за услуги транзита.

«Зафиксирована цифра 112 млрд. куб. м газа ежегодно. И если меньше газа будет транспортироваться, то аванс, который дал нам «Газпром» 1,5 млрд. долл., будет возвращен в больший срок, чем пять лет», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» долгое время настаивал на закреплении в договоренностях с «Газпромом» минимальных объемов транзита газа через территорию Украины.

Ранее «Нафтогаз Украины» прогнозировал, что в 2011 году объем транзита газа в Европу ожидается на уровне 94,2 млрд. куб. м.

В 2009 году Украина сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,4%, или на 24,4 млрд. куб. м, по сравнению с 2008 годом, до 95,2 млрд. куб. м.