«Нафтогаз» утвердил программу реконструкции и модернизации ГТС Украины на 2011 год

Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» утвердила Программу реконструкции, технического переоснащения, расширения и планово-предупредительных ремонтов объектов ДК «Укртрансгаз», а также Программу капитальных инвестиций на 2011 год.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что утверждение программы состоялось по результатам совещания по вопросам подготовки и проведения работ по реконструкции и модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины в 2011 году, которое прошло сегодня на компрессорной станции «Ромны» Управления магистральных газопроводов (УМГ) «Киевтрансгаз» под председательством министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО.

В ходе совещания председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН отметил, что для выполнения программы реконструкции объектов ГТС будут направляться средства от текущей хозяйственной деятельности компании и дополнительно привлекаться инвестиции.

«Выполнение программы позволит гарантировать надежную и бесперебойную работу нашей газотранспортной системы в следующем году», – отметил Е.БАКУЛИН.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе ДК «Укртрансгаз», «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году вложить в реконструкцию ГТС 3,1 млрд. грн. В частности, в 2011 году в обновление магистральных газопроводов и газораспределительных станций будет инвестировано 1,22 млрд. грн., в реконструкцию компрессорных станций – около 1,5 млрд. грн., на обустройство подземных хранилищ газа – более 200 млн. грн.

«Эффективная деятельность компании доказывает безосновательность слухов об устаревании украинской ГТС», – сказано в сообщении.

Также «Укртрансгаз» отмечает, что компания последовательно увеличивает объемы финансирования для поддержания в надлежащем состоянии ГТС. Так, для эффективного распределения денег руководство компании одобрило программу ремонтов за счет текущих средств, согласно которой до конца 2010 года в проведение таких работ будет инвестировано 1,75 млрд. грн., что почти в 2 раза, или на 854 млн. грн., больше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.