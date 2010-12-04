В Украине и-за непогоды обесточены 136 населенных пунктов

В Украине обесточенными в результате непогоды остаются 136 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, до сих пор без электроснабжения 98 н.п. в Херсонской области и 38 - в Николаевской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщалось, в ночь на 3 декабря из-за сложных погодных условий, в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач и обрывов остались без электричества 177 н.п. в Херсонской и Николаевской областях.