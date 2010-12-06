Цены на нефть на NYMEX в пятницу превысили 89 долл./барр.

Фьючерсы на сырую нефть в пятницу достигли новых двухлетних максимумов на фоне ослабления доллара США и опасений относительно того, что мировые запасы нефти, возможно, сокращаются. Эти факторы оттеснили на второй план слабый отчет о занятости в США, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,19 доллара, или 1,4%, – до 89,19 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии цены достигли отметки 89,25 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли, несмотря на опасения относительно состояния американской экономики, которые вспыхнули с новой силой в пятницу после выхода данных, продемонстрировавших менее значительный, чем ожидалось, рост занятости в ноябре. Как показал отчет, представленный Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось на 39 тыс., тогда как средний прогноз экономистов предполагал рост на 144 тыс. Кроме того, уровень безработицы неожиданно повысился до 9,8%.

Судя по этим данным, в экономике сохраняется слабость. Тем не менее, цены на нефть быстро восстановили утраченные позиции. Доллар упал после выхода данных, а это обычно оказывает поддержку ценам на нефть, делая ее доступнее для держателей других валют.

Несмотря на пятничный отчет, экономические данные США улучшаются, и спрос со стороны Китая, второго по величине потребителя нефти в мире, как ожидается, не будет снижаться, несмотря на усилия правительства по замедлению экономики.

Запасы в США достигли своего пика в сентябре, на самом высоком уровне за 27 лет, а в течение последних двух месяцев в основном сокращались. В четверг вечером в J.P. Morgan заявили о том, что цены на нефть в 2012 году могут достичь 120 долларов за баррель на фоне дальнейшего сокращения мировых запасов.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent также достигли двухлетнего максимума в пятницу. Ситуация по этим контрактам изменилась: фьючерсы с более близким сроком исполнения стали более дорогими, чем более долгосрочные, и это сигнализирует о том, что запасы, возможно, сокращаются.

Евро на прошлой неделе вырос против доллара более чем на 3 цента в связи с ослаблением опасений относительно кризиса суверенного долга в Европе. Европейский центральный банк в четверг заявил о том, что он отказывается от плана по сворачиванию чрезвычайной поддержки для банков и рынков государственных долговых обязательств.

Январские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов в пятницу снизились в цене на 0,32 цента – до 2,3521 доллара за галлон, а январские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 3,28 цента – до 2,4874 доллара за галлон.