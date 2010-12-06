Расчеты предприятий ТКЭ за потребленный газ остаются неудовлетворительными

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание руководителей местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на то, что расчеты теплоэнергетиков за потребленный природный газ остаются неудовлетворительными.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, по данным оперативного мониторинга, по состоянию на 3 декабря 2010 года предприятия ТКЭ (без АЭК «Киевэнерго») задолжали компании за потребленный с начала нового отопительного сезона природный газ свыше 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты – 32%).

Значительную задолженность накопили за этот период теплоэнергетики Харьковской (271 млн. грн.), Днепропетровской (254 млн. грн.), Донецкой (249 млн. грн.), Запорожской (100 млн. грн.), Одесской (99 млн. грн.), Луганской (93 млн. грн.), Киевской (84 млн. грн.), Львовской (81 млн. грн.), Черниговской (55 млн. грн.), Сумской (51 млн. грн.) Полтавской (49 млн. грн.), Житомирской (45 млн. грн.) областей, а также АР Крым (54 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» за 2009-2010 гг. свыше 1,1 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 75%).

По состоянию на 3 декабря 2010 самые низкие расчеты за потребленный с 1 октября т.г. природный газ у предприятий ТКЭ Днепропетровской (20%), Житомирской (21%), Харьковской (24%), Киевской (26%), Закарпатской, Ивано-Франковской и Луганской (по 28%), Запорожской и Ривненской (по 29%), Одесской и Сумской (по 31%) областей, а также АР Крым (22%).

Свыше 1,75 млрд. грн. составляет задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 1 октября 2009 года, уровень оплаты – 83%).

Задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет расчеты НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение нового отопительного сезона 2010-2011 гг.

Также ДК «Газ Украины» отмечает, что плановые объемы природного газа на декаду выделяются в соответствии с уровнем расчетов теплоэнергетиков за природный газ, потребленный с начала нового отопительного периода 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.