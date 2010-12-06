«Северный поток» и «Южный поток» являются деполитизированными проектами – Медведев

Строительство газопроводов «Северный поток» и «Южный поток» являются деполитизированными проектами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в интервью польским СМИ накануне своего визита в Польшу.

«Когда иногда «Северный поток» или «Южный поток» пытаются представить как попытку Москвы «подсадить» Европу на соответствующую энергетическую иглу из России, это выглядит как нечестное и, может быть, абсолютно неоправданное манипулирование. Это взаимовыгодные и абсолютно, на мой взгляд, деполитизированные в конечном счете вещи», – сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, «Северный поток» можно назвать политическим проектом, если считать диверсификацию источников энергоснабжения в Европе политикой.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что это тот случай, когда стороны имеют взаимный интерес. «Интерес России заключается в том, чтобы продавать свой газ как можно большему числу потребителей. Интерес Европы, европейских стран заключается в том, чтобы соответствующие энергоносители, газ в том числе, получать, перерабатывать, обогревать дома, запускать новые проекты, предприятия. Здесь нет особой политики в том смысле, что это взаимовыгодная вещь», – сказал российский президент.

При этом он напомнил, что проект газопровода «Северный поток» объявлен трансъевропейским.

«Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» – 51%, Wintershall Oil AG и PEG Infrastruktur AG – по 14,5%, Gasunie Infrastruktur AG – 9%, GDF SUEZ Holding Switzerland AG – 9%.

«Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.