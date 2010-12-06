Пошлина на импортное топливо будет ниже 120 евро за тонну – Минтопэнерго

Министерство топлива и энергетики Украины считает необходимым для защиты украинских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ввести пошлину на импортные светлые нефтепродукты ниже 120 евро за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Игорь КИРЮШИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы обсуждали со специалистами Минэкономики 120 евро за тонну – это максимальная пошлина, она не будет введена. Пошлина будет сбалансирована, чтобы поддержать возможность конкуренции продуктов отечественных заводов», – сказал он.

При этом И.КИРЮШИН отметил, что ранее озвученная в ряде СМИ пошлина на уровне 120 евро за тонну только изучалась.

«120 евро за тонну – это не просчитанная на сегодня пошлина», – добавил замминистра.

По его словам, величина пошлины будет определена на уровне правительства.

И.КИРЮШИН также отметил, что в настоящее время прибыльность мировой нефтепереработки близка к нулю, а вся маржа формируется на розничном рынке нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины (ЭАГ) поддержала введение пошлин на импортные нефтепродукты, а также продление действующих стандартов качества топлива на два года.