«Нафтогаз» пока не подавал документы о переоформлении газа в пользу RUE

НАК «Нафтогаз Украины» пока не подавала документы в таможенные органы об оформлении газа в пользу компании "РосУкрЭнерго АГ" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.

Об этом УНИАН сообщил председатель Государственной таможенной службы Игорь КАЛЕТНИК.

«Пока не подавала (документы – УНИАН) на оформление НАК «Нафтогаз», - сказал он.

И. КАЛЕТНИК напомнил, что постановлением от 15 ноября т.г. Кабинет министров урегулировал вопрос растаможки газа, находящегося в подземных газовых хранилищах НАК «Нафтогаз Украины» в пользу RosUkrEnergo.

«Есть постановление Кабмина. Сейчас мы работаем над этим», - отметил глава Гостаможслужбы.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабмина №1061 от 15 ноября 2010 года таможенное оформление газа в пользу РUE будет происходить на основании копии внешнеэкономического договора (контракта), копии договора (контракта) на хранение газа в ПХГ, копии решения Стокгольмского арбитража и решений Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда Киева от 17 сентября т.г., подтверждающих обязательства НАК «Нафтогаз Украины» перед RosUkrEnergo за газ.

По информации Министерства топлива и энергетики Украины, согласно пакету договоренностей между НАК “Нафтогаз Украины” и компанией "РосУкрЭнерго АГ", передача 12,1 млрд. куб. м газа будет происходить поэтапно, что позволит сохранить газовый баланс Украины и не допустить возникновения любых непредвиденных событий при проведении отопительного сезона 2010-11 гг.

Возвращение RosUkrEnergo «Нафтогазу» долга в размере 1,7 млрд. долл. будет произведено уже в ближайшее время, что позволит сбалансировать финансовое состояние компании и аккумулировать необходимые объемы газа для возвращения "РосУкрЭнерго АГ" в следующие периоды.

Справка УНИАН. 8 июня т.г. Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз» о незаконном растаможивании 11 млрд. куб. м газа. Суд постановил вернуть газ РУЭ, а также вернуть дополнительно 1,1 млрд. куб. м газа в качестве компенсации за нарушение условий контракта.

19 июля т.г. компания RosUkrEnergo обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года.

24 ноября Верховный суд Украины подтвердил решение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда Киева от 17 сентября т.г., которыми была подтверждена правомерность решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 г., в соответствии с которым НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.