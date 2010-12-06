«Нафтогаз» намерен обратиться в АМК за разрешением на приобретение до ста АЗС

НАК «Нафтогаз Украины» намерена обратиться в Антимонопольный комитет Украины за разрешением на приобретение до ста АЗС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Юрий КРАВЧЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

«Мы на сегодня ожидаем заявки на покупку части АЗС со стороны одной государственной структуры», - сказал он.

При этом на уточняющий вопрос Ю.КРАВЧЕНКО добавил, что речь идет о разрешении на приобретение до ста АЗС, а заявку намерена подать компания, входящая в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» разрабатывает проект создания государственной сети автомобильных заправочных станций (АЗС).

Как сообщал в ноябре председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, компания намерена построить АЗС во всех регионах страны.

В то же время он не уточнил планируемое для запуска количество АЗС в соответствии с проектом, поскольку, по его словам, этот вопрос еще находится в стадии изучения.

Также глава правления «Нафтогаза Украины» отметил, что работа «Нафтогаза» на розничном рынке нефтепродуктов позволит добиться стабилизации цен на нем и исключить спекулятивные колебания.

Кроме того, Е. БАКУЛИН сообщил, что одним из возможных источников поставок нефтепродуктов на АЗС будет ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.