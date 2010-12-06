Кабмин предлагает взимать плату за присоединение к газовым и электросетям

Кабинет министров Украины предлагает законодательно урегулировать взимание платы с потребителей за присоединение к электро- и газовым сетям электроснабжающих и газоснабжающих компаний.

Об этом сказано в соответствующем законопроекте правительства «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения оплаты услуг, которые предоставляются субъектами естественных монополий», зарегистрированном в Верховной Раде (№7420).

Документом, в частности, предлагается внести изменения в Закон «Об электроэнергетике» уполномочив Национальную комиссию регулирования электроэнергетики разрабатывать правила присоединения электроустановок к сетям энергоснабжающих компаний, а также разрабатывать методику расчета платы за присоединение к сетям.

Размер платы, которая будет взиматься с потребителей, за присоединение к сетям будет рассчитываться энергокомпаниями на основе утвержденной НКРЭ методики. Средства, полученные энергокомпанией в качестве платы за присоединение, будут аккумулироваться на счете облэнерго со специальным режимом использования и направляться исключительно на модернизацию и реконструкцию электросетей.

Законопроектом предлагается освободить от платы за присоединение объекты социальной сферы (больницы, детсады, школы), строительство которых осуществляется за бюджетные деньги, а также дома индивидуальной застройки населения при условии, что мощность их потребления не будет превышать 15 кВт при наличии электроотопления и 5 кВт – для всех других домов.

Кроме того, правительство предлагает освободить от платы за присоединение вновь строящиеся объекты альтернативной энергетики мощностью до 10 МВт, а также объекты, строительство которых ведется в рамках подготовки Украины к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012. Финансирование указанных работ предлагается проводить за счет инвестиционной надбавки к оптовой цене электроэнергии, размер которой, а также порядок ее последующего распределения между облэнерго, будет утверждаться Кабмином.

Кабмин также предлагает внести соответствующие изменения в Закон «О принципах функционирования рынка природного газа», дополнив его статьями о введении по аналогичному принципу платы за присоединение к сетям газоснабжающих компаний. В частности, правительство предлагает уполномочить НКРЭ разработать порядок и методику взимания такой платы для строящихся объектов.

Разработчики законопроекта в Минтопэнерго в пояснительной записке к документу отмечают, что основной целью законопроекта является получение дополнительного источника финансирования к инвестиционной составляющей тарифа на передачу электрической энергии для обеспечения реализации Программы развития электрических сетей без увеличения розничного тарифа для всех потребителей электрической энергии.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года НКРЭ своим постановлением уже утверждала Методику платы за присоединение электрических установок к сетям. Однако уже 29 августа 2008 года под шквалом критики, в том числе и со стороны тогдашнего Президента Виктора ЮЩЕНКО и отдельных министров Кабмина Юлии ТИМОШЕНКО, регулятор, выполняя рекомендацию правительства, отменил свои постановления, регулирующие эту сферу. Основная критика этих постановлений сводилась к непрописанности особенностей подключения к сетям облэнерго бытовых абонентов, проживающих в домах индивидуальной застройки. Также фиксировались злоупотребления со стороны облэнерго при расчете платы за присоединение к сетям.