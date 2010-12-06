Размер целевой надбавки к тарифу на электроэнергию установлен на уровне 3% – НК

Государственное предприятие «Энергорынок» как единственный на данный момент оптовый поставщик электроэнергии с 2011 года будет уплачивать в государственный бюджет сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электроэнергию в размере 3% от суммы отпущенной товарной продукции (без учета НДС).

Соответствующая норма закреплена в окончательном варианте Налогового кодекса, обнародованном в «Голосе України» (от 4 декабря №229-230).

Согласно документу, освобождены от уплаты целевой надбавки предприятия, производящие электроэнергию на квалифицированных когенерационных установках, малых ГЭС (до 20 МВт), а также использующие возобновляемые источники энергии. При этом кодексом определено, что предприятия, вырабатывающие электроэнергию на малых ГЭС, обязаны направлять средства в размере неуплачиваемого целевого сбора исключительно на строительство новых или модернизацию действующих малых ГЭС.

Согласно обоснованию проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год, Министерство топлива и энергетики прогнозирует, что "Энергорынок" уплатит в 2011 году в госбюджет в соответствии с требованиями Налогового кодекса 2 млрд. 211 млн. грн.