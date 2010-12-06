«Укртатнафта» намерена инвестировать 143 млн. долл. в установку изомеризации легких бензиновых фракций

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) намерено инвестировать 142,75 млн. долл. в строительство до 2013 года установки изомеризации легких бензиновых фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал главный инженер ПАО «Укртатнафта» Валерий БЕРЛЯЕВ, выступая на VI Ежегодной конференции «Рынок нефтепродуктов Украины: тенденции развития, технологии, оборудование для АЗС», сегодня в Киеве.

По его словам, установка позволит получать высокооктановый компонент бензина из низкооктанового компонента, снизить содержание серы в компоненте бензина, выпускать автомобильные бензины, соответствующие стандартам Евро-5.

Кроме того, с учетом установки изомеризации легких бензиновых фракций, компания намерена также построить установку бензинов каталитического крекинга, установку получения высокооктанового компонента бензина из сжиженных газов, содержащих неопределенные углеводороды, объекты общезаводского хозяйства, природоохранные объекты. Общая стоимость строительства новых объектов составит 212 млн. долл.

Как сообщалось, «Укртатнафта» намерена в 2011 году вложить в модернизацию производства около 1 млрд. грн.

Основными целями модернизации являются переход на выпуск дизельного топлива и бензина, соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5; увеличение глубины переработки нефтяного сырья; эффективное использование имеющейся производственной базы; повышение уровня промышленной и экологической безопасности.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2009 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 17,7% по сравнению с 2008 годом – до 3 млн. 188,8 тыс. тонн.