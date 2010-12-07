РосУкрЭнерго перечислило долг Нафтогазу
1,7 млрд. долл.
Компания «РосУкрЭнерго» (Швейцария) перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 1,7 млрд. долл. своего долга за газ перед госхолдингом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня журналистам в Киеве.
«Да, перечислили», - сказал он.
Как сообщалось, в интервью журналу “Фокус” глава Совета директоров Group DF, совладелец “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ заявил, что после возврата “РосУкрЭнерго” (РУЭ) газа в объеме 12,1 млрд. кубометров компания погасила долг перед НАК «Нафтогаз Украины» в размере 1,7 млрд. долл. и перед ОАО «Газпром» в размере 810 млн. долл.
Кроме того, сообщил Д.ФИРТАШ, НАК «Нафтогаз Украины» получил 450 млн. долл. за услуги по транзиту и хранению газа «RosUkrEnego», который был изъят правительством Юлии ТИМОШЕНКО и который компания не могла использовать в течение почти двух лет.
Таким образом, как утверждает Д.ФИРТАШ, Украина после подписания соглашений получила от RosUkrEnergo 2,15 млрд. долл. Природный газ в объеме 12,1 млрд. кубометров продан ОАО «Газпром» и будет экспортирован компанией «Газэкспорт» для своих клиентов в Европе.
В то же время НАК «Нафтогаз Украины» закупил у ОАО «Газпром» необходимые объемы газа по льготной цене 230 долл. за тысячу кубометров, отметил Д.ФИРТАШ.
Кроме того, по его словам, подписаны соглашения сроком на пять лет между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о транзите газа по территории Украины в объеме по 112 млрд. кубометров ежегодно. За услуги транзита «Газпром» внес частичную предоплату.
Компания «РосУкрЭнерго» уходит с газового рынка Украины, заявил совладелец РУЭ.