Москва на саммите Россия-ЕС будет настаивать на изменении «Третьего энергопакета» ЕС

Руководство РФ на саммите Россия-ЕС намерено поднять вопрос «Третьего энергетического пакета» ЕС, который способен нанести ущерб российским интересам.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщили в преддверии 26-го саммита Россия-ЕС, который пройдет сегодня в Брюсселе. Российскую делегацию на саммите возглавит Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ, ЕС будут представлять Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

«Стороны намерены также обменяться мнениями по проблематике глобальной энергобезопасности, энергетического сотрудничества между Россией и EC. Один из актуальных вопросов - имплементация положений «Третьего энергетического пакета» ЕС, который способен нанести ущерб российским интересам», - говориться в сообщении.

В Кремле напоминают, что этот вопрос обсуждался и на юбилейной конференции Энергодиалога России-ЕС, и на заседании Постоянного совета партнерства Россия-ЕС по энергетике в Брюсселе 22 ноября 2010 года.

Кроме того, планируется обсудить ход переговоров по присоединению России ко Всемирной организации торговли. «В настоящий момент именно позиция Евросоюза имеет решающее значение для скорейшего и успешного завершения переговоров», - считают в Кремле.

Также стороны планируют обменяться мнениями по многим актуальным международным и региональным вопросам и о ходе сотрудничества между Россией и ЕС в рамках «Группы двадцати». Будет обсуждаться глобальная экономическая ситуация, пути преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса и вопросы евроатлантической безопасности. Кроме этого, будет рассмотрено состояние разработки нового базового соглашения России – ЕС.

Как известно, саммиты Россия-ЕС проходят два раза в год с целью подвести итоги сотрудничества, обсудить имеющиеся проблемы и определить основные направления дальнейшего взаимодействия. Последний саммит состоялся в Ростове-на-Дону 31 мая - 1 июля этого года.

«Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В "Третьем энергетическом пакете" отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.