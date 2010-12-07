Киев перечислил Киевэнерго 500 млн. грн. долга за разницу в тарифах

Киевская городская государственная администрация перечислила компании «Киевэнерго» 500 млн. грн. долга, который возник из-за разницы в тарифах.

Об этом УНИАН сообщили в КГГА.

Киев привлек для покрытия долга кредитные средства у банков “Укрэксимбанк” и “Ощадбанк”.

«Киев привлек кредит на сумму 500 млн. грн. в “Укрэксимбанке” и “Ощадбанке” - по 250 млн. грн. в каждом под 12,5% годовых, сроком на 1 год. Вчера вся сумма была переведена «Киевэнерго», - сказали в мэрии.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября “Киевтрансгаз” начал снижать давление газа для теплоэлектроцентралей АК «Киевэнерго». Таким образом, давление газа в ТЭЦ-6 упало на 65,5%, в ТЭЦ-5 - на 57,5%. Долг КГГА перед «Киевэнерго» (разница в тарифах) составлял на то время 1,1 млрд. грн. При этом долг энергокомпании за природный газ составлял также более 1 млрд. грн.

В компании пообещали, что работа ТЭЦ стабилизируется сразу после решения вопроса с погашением долга по компенсации разницы в тарифах.

В «Киевэнерго» напомнили, общий долг всех потребителей компании составляет 1,8 млрд. грн., из которых 0,8 млрд. грн. – долги за тепловую энергию, 1 млрд. грн. – за электрическую.

На заседании сессии Киевсовета 4 ноября, где обсуждалась ситуация с началом отопительного сезона в столице, заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что столица обязалась погасить задолженность перед “Киевэнерго” по разнице в тарифах в течение недели. По его словам, председатель КГГА Александр ПОПОВ встретился с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО, и на этой встрече, по словам А.МАЗУРЧАКА, была достигнута договоренность, что давление газа в сетях Киева будет возобновлено. Вместо этого столица должна за неделю перечислить “Киевэнерго” 500 млн. грн. долга за счет кредита банков, что даст возможность “Киевэнерго” осуществить свои расчеты с газопоставщиками.

В столичной мэрии объяснили, что привлечение 500 млн. грн. для погашения долга перед “Киевэнерго” состоится в рамках согласованного в этом году Кабинетом министров Украины двухмиллиардного кредита для города.