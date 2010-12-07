Минтопэнерго оценивает продление эксплуатации двух блоков на РАЭС в 3 млрд. грн.

Министерство топлива и энергетики Украины оценивает вложения в продление срока эксплуатации ядерных блоков №1 и №2 на Ривненской АЭС в 3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, выступая на конференции «Энергетические проблемы Европы и вопросы российско-украинского сотрудничества» сегодня в Киеве.

«Послезавтра у нас будет значимое событие – это продление (срока эксплуатации – УНИАН) двух ядерных блоков Ривненской АЭС, программа по которым реализовывалась на протяжении последних трех лет и стоила нашей стране около 3 млрд. грн.», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, специальная комиссия должна определить, пригодны ли первый и второй энергоблоки Ривненской АЭС для продления срока их эксплуатации, который заканчивается, согласно нормативам, соответственно в 2010 и 2011 гг.

По данным управления информации РАЭС, окончательное решение о продлении или непродлении сроков эксплуатации этих энергоблоков должен принять Государственный комитет ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ) 10 декабря т.г.

Проверка проводится при участии представителей Госатомрегулирования, инспекций ГКЯРУ на АЭС, государственного департамента пожарной безопасности Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерства здравоохранения Украины. Проверка оценит масштабную работу, которая проводилась на РАЭС на протяжении последних шести лет по подготовке к продлению срока эксплуатации энергоблоков.

По словам гендиректора РАЭС Михаила КОЛИСНИЧЕНКО, с 2004 года на атомной станции внедряется Комплексная программа продления сроков эксплуатации энергоблоков №1 и №2, которая определена Стратегией энергетического развития Украины до 2030 года.

Напомним, в феврале 2009 года НАЭК «Энергоатом» прогнозировал сверхпроектную эксплуатацию первого энергоблока Ривненской атомной электростанции до 2025 года.

Справка УНИАН. Первый и второй энергоблоки Ривненской АЭС являются самими старыми из действующих в Украине. Проектный срок эксплуатации (30 лет) первого энергоблока истекает в декабре 2010 года, второго – в декабре 2011 года. Оба блока проектной мощностью 440 МВт, каждый из них выполнен по проекту В-213.