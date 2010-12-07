Минтопэнерго вернется к идее создания ВИНК в нефтяной отрасли

Министерство топлива и энергетики Украины намерено вернуться к идее создания вертикально интегрированной компании (ВИНК) в нефтяной отрасли.

Об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, выступая на конференции «Энергетические проблемы Европы и вопросы российско-украинского сотрудничества» сегодня в Киеве.

«Мы рассматриваем направление реформирования нефтегазовой отрасли и создания вертикально интегрированной компании, которая будет объединять активы в добыче, переработке и продаже», - сказал он.

При этом он добавил, что «это многоэтапный процесс, который потребует определенных усилий по урегулированию конфликтных ситуаций с частными акционерами в разных активах».

В этой связи Ю.БОЙКО также отметил, падение производственных показателей в ОАО «Укрнафта».

«Поэтому мы возобновили переговоры с акционерами с частной стороны и уверены, что мы выработаем стратегию, которая нам позволит увеличить производственные показатели и, если потребуется, внести кадровые изменения», - добавил министр.

Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» предложила правительству четыре варианта создания ВИНК, которые предусматривают сохранение за государством в лице «Нафтогаза Украины» контрольного пакета акций (50%+1 акция) нового предприятия.

Ю.БОЙКО же ранее заявлял, что для государства целесообразнее было бы создание национальной вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК) на базе НАК «Нафтогаз Украины», а не на базе ОАО «Укрнафта».

Как известно, в июле 2004 года был подписан Указ Президента Украины "О мерах по повышению эффективности управления нефтяной отраслью", которым предусматривалось создать целостный комплекс по добыче, переработке и реализации нефтепродуктов. В сентябре 2004 года Указом Президента было поручено создать ВИНК на базе НАК "Нафтогаз Украины", а не на базе ОАО "Укрнафта". ФГИУ должен был передать в уставный фонд НАК "Нафтогаз Украины" пакеты акций ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в размере 43,054% уставного фонда и ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" в размере 25% УФ, которые принадлежат государству.

Планировалось, что ВИНК будет создана к осени 2005 года.