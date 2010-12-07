В Украине 40% бензина – контрафакт

По словам генерального директора «Укрнефтехимпереработки» Михаила Миндреску, 40% бензина в Украине является контрафактным, сообщает Дело.

Как отметил Михаил Миндреску, одна из проблем, которая сегодня приводит к большому количеству некачественного топлива на украинском рынке – недостаточное внимание со стороны проверяющих органов. «Они бегают за производителями водки, сигарет. А на качество топлива не обращают внимания», - так прокомментировал работу проверяющих органов Миндреску.

По его словам, Экспертно-аналитическа группа по контролю за качеством нефтепродуктов, которая работает при Министерстве топлива и энергетики, разработал свою методологию определения качества топлива в Украине. Тем не менее топ-менеджер не сообщил подробностей этой методологии.

Напомним, как сообщало «ДЕЛО» (№170 от 06.12.10), по данным Комитета защиты потребителей, за последний год количество фальсификата на АЗС резко возросло. «Главная причина — отсутствие эффективного контроля качества топлива», — отметил президент Комитета Андрей Пасишник.

По его словам, прежде всего опасность заправки поддельным топливом существует на небрендированных станциях, которые конкурируют с большими сетями, в том числе торгуя низкокачественным топливом. Также нередко злоупотребляют сети, работающие под известными логотипами по джобберским соглашениям.

«Путей появления фальсификата на АЗС несколько. Отдельные станции просто разбавляют качественное топливо различными компонентами бензинов или другими нефтепродуктами. Остальные реализуют собственно компоненты бензинов», — объясняет Пасишник.