СП "Газпрома" и "Нафтогаза" может расширить возможности по разработке украинского шельфа – Соколовский

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ не исключает, что совместное предприятие ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по разработке структуры Палласа на шельфе Черного моря может расширить возможности по разработке украинского шельфа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Б.СОКОЛОВСКИЙ считает, что одним из вариантов является передача СП прав на разработку участков, на которых планировала работать компания Vanco Prуckerchenska Ltd.

«Не исключено, что возобновятся права Vanco Prуckerchenska, а потом эти права будут переданы на СП или отдельно на «Газпром»», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В этом случае, подчеркнул он, российская сторона может предпринять действия по замораживанию проектов разработки шельфа, чтобы не создавать альтернативные источники для потребителей газа, и таким образом, обеспечить рынок сбыта для своей продукции.

«Российской стороне не совсем выгодно заниматься разработкой месторождений на шельфе, поскольку это будет ограничивать потенциал их месторождений. Россия может занять место на Черноморско-Азовском шельфе Украины и заблокировать разработку. Это один из правдоподобных сценариев», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» обсуждают вопрос о создании двух СП: по добыче угольного метана в Украине и освоению структуры Палласа на шельфе Черного моря.

В правительстве надеются, что мировое соглашение с компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) по поводу разработки шельфа Черного моря будет подписано до конца года.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.