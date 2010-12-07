Соколовский: РФ не имеет техвозможностей для разработки метана и шельфа Черного моря

Россия не имеет технических возможностей для добычи шахтного метана и разработки шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент, об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Россия по шахтному метану не имеет собственных технологий», - отметил эксперт. Он подчеркнул, что в советские времена именно Академия наук Украины была ведущей структурой по разработке технологии по дегазации угольных пластов и добыче шахтного метана, но все же тогда так и не была разработана технология, которую можно было бы применить на практике.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что успешно применяют технологию по добыче метана США. Он подчеркнул, что на украинских месторождениях метана подтверждены запасы 8 млрд. кубометров газа. Для его добычи необходимо привлекать средства и технологии. «Нужны деньги и технологии. И по одному и по другому надо договариваться, но не с монополистами («Газпромом» - УНИАН)».

«Было бы целесообразно арендовать технологии в США и привлекать дешевые кредиты», - сказал эксперт.

Что касается разработки морского шельфа, то Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что ни «Газпром», ни «Нафтогаз» не в состоянии проводить такую работу.

«На шельфе разработку и добычу, даже экспериментальную, сегодня качественно российский «Газпром» проводить не может. НАК «Нафтогаз Украины», который имеет лицензию, но не имеет технологии, тоже не может это самостоятельно делать», - отметил он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ считает, что для разработки шельфа «Нафтогаз» должен сотрудничать с компаниями, имеющими возможность выполнять такую работу, к примеру шведскими, и привлекать для работы средства международных финансовых организаций.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» обсуждают вопрос о создании двух СП: по добыче угольного метана в Украине и освоении структуры «Палласа» на шельфе Черного моря.