«Киевэнерго» перечислила 457,7 млн. грн. «Газу Украины» в счет погашения задолженности за газ

АК «Киевэнерго» в понедельник 6 декабря перечислила ДК «Газ Украины» 457,753 млн. грн. в счет погашения задолженности за потребленный газ для производства тепловой энергии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, частичное погашение задолженности перед поставщиком стало возможным после перечисления компании Киевской городской государственной администрацией части долга по компенсации разницы в тарифах в объеме 500 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, КГГА перечислила “Киевэнерго” 500 млн. грн. в счет погашения задолженности разницы в тарифах на производство тепловой энергии. Указанные средства КГГА привлекла у госбанков “Укрэксимбанк” и “Ощадбанк” (в каждом по 250 млн. грн.) под 12,5% годовых.

В столичной мэрии объяснили, что привлечение 500 млн. грн. для погашения долга перед “Киевэнерго” состоится в рамках согласованного в этом году Кабинетом министров Украины двухмиллиардного кредита для города.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября “Киевтрансгаз” начал снижать давление газа для теплоэлектроцентралей АК «Киевэнерго». Таким образом, давление газа в ТЭЦ-6 упало на 65,5%, в ТЭЦ-5 - на 57,5%. Долг КГГА перед «Киевэнерго» (разница в тарифах) составлял на то время 1,1 млрд. грн. При этом долг энергокомпании за природный газ составлял также более 1 млрд. грн.

В компании пообещали, что работа ТЭЦ стабилизируется сразу после решения вопроса с погашением долга по компенсации разницы в тарифах.

На конец ноября общий долг всех потребителей компании составляет 1,8 млрд. грн., из которых 0,8 млрд. грн. – долги за тепловую энергию, 1 млрд. грн. – за электрическую.