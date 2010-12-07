Беларусь рассматривает Украину в качестве возможного поставщика ТВЭЛ для будущей АЭС

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО заявляет, что Беларусь рассматривает Украину в качестве возможного поставщика ТВЭЛ (топливных элементов для атомной станции) для будущей атомной электростанции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства, об этом В.СЕМАШКО заявил на заседании одной из секций в рамках Всебелорусского народного собрания 6 декабря.

"У Беларуси будет выбор поставщиков ядерного топлива для АЭС", - сказал В.СЕМАШКО.

По его словам, в настоящее время в мире происходит диверсификация производителей и поставщиков ТВЭЛ, поэтому Беларуси "не грозит опасность попасть в зависимость от России как единственного поставщика ядерного топлива".

В то же время первый вице-премьер подчеркнул, что Беларусь рассматривает Россию в качестве одного из возможных, но не единственного поставщика ТВЭЛ. "Среди возможных перспективных поставщиков топливных элементов для белорусской АЭС - Украина, Китай и Казахстан", - сообщил В.СЕМАШКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО 12 ноября 2007 года подписал указ "О некоторых мерах по строительству атомной электростанции" (№ 565 от 12 ноября 2007 года), который предполагает создание организационных структур для сопровождения проекта по строительству атомной электростанции на территории Беларуси.

Предполагалось, что строительство АЭС в Беларуси начнется в 2008 году и завершится к 2018 году.

Ранее Президент Беларуси заявлял о намерении построить первую атомную электростанцию на белорусской территории уже к 2015 году.

Топливная компания "Росатома" "ТВЭЛ" и украинский государственный концерн "Ядерное топливо" 27 октября 2010 г. подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Российская топливная компания ОАО "ТВЭЛ" прогнозирует завершение разработки технико-экономического обоснования строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива до конца первого полугодия 2011 года.

Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе "Ядерное топливо Украины", строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.



