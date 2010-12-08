Строить в Украине завод по фабрикации ядерного топлива нецелесообразно — эксперт

Эксперт Национального экологического центра Украины по энергетическим вопросам Дмитрий ХМАРА считает нецелесообразным строительство в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Такое мнение Д.ХМАРА выразил в эфире телеканала ТВі, комментируя заявление министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО о строительстве предприятия по з фабрикации ядерного топлива в районе города Желтые Воды (Днепропетровская область).

"В Украине нет никакой необходимости в строительстве этого завода. Фактически, те ядерные мощности, которые у нас сегодня есть, не задействованы. Коэффициент использования установленных мощностей в Украине является наименьшим в мире. Именно главное, что нужно сказать - Украине вкладывать средства, ресурсы и тратить время на атомную энергетику сегодня нет смысла. Если в мире в год строится до 50 ГВт, а это фактически 50 реакторов, ветровой энергии, где-то до 10 ГВт солнечной энергии, то атомных реакторов строятся единицы. А последние годы они вообще не строились. А Украина собирается построить 22 новых реактора и завод под них", - сказал Д.ХМАРА.

В то же время, по его мнению, экологические последствия создания такого завода не будут масштабными. "Что касается экологических последствий строительства завода, они, возможно, будут не такими большими, по сравнению с другими объектами ядерной энергетики, которые есть в Украине. Например, сравнивая с шахтами, расположенными в том же регионе", - объяснил он.

Эксперт также скептически оценил перспективу создания замкнутого ядерного цикла в Украине. "Ядерного цикла в нынешнем формате ядерной энергетики сделать невозможно: отходы они пока не умеют ни переделывать, ни хоронить, и о замкнутом цикле ближайшие 100, 200, а может и тысячу лет говорить рано", - считает Д.ХМАРА.

Эксперт добавил, что Украина не может обогащать уран, поскольку это может вызвать определенные проблемы в отношениях с другими странами.

Д.ХМАРА убежден, что правительство должно направить средства, предусмотренные на развитие атомной энергетики, на развитие альтернативной энергетики. "В Германии альтернативные источники энергии ежегодно создают 300 тысяч рабочих мест, а у нас в атомной энергетике всего 60 тысяч работает. Фактически, это путь не только для энергетической безопасности Украины, но и для решения социальных и экономических проблем", - объяснил он.

Эксперт также обратил внимание на зависимость украинской атомной энергетики от России. "Реакторы - российские, российский завод, топливо российское и переработка отработанного топлива происходит также в России. Абсолютная зависимость. Более того, планируется продлить работу двух ривненских блоков — самых старых в Украине. Для этих блоков завод, который планируется построить, никогда не сможет вырабатывать топливо. И если продлят работу на 30 лет, как того хотят атомщики, то 30 лет мы будем обязаны в России покупать это топливо!.. Вместо этого, альтернативные источники энергии, которыми пользуются во всем мире, ничего не заставляют нас покупать. И они дадут нам реальную независимость, а не ядерная энергетика", - убежден Д.ХМАРА.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря министр топлива и энергетики Украины Ю.БОЙКО заявил, что Министерство топлива и энергетики Украины определило площадку под строительство завода по фабрикации ядерного топлива (ЯТ) в районе города Желтые Воды (Днепропетровская обл.).

Справка УНИАН. 27 октября с.г. топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000.

Российская топливная компания ВАТТ «ТВЭЛ» прогнозирует завершение разработки технико-экономического обоснования строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива до конца первого полугодия 2011 года.

Согласно с Энергетической стратегией, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. предусматривается привлечь как инвестиции.