Еврокомиссия предложила новые правила регулирования оптового энергорынка

Европейская комиссия предложила проект регулирования оптового рынка электричества и газа для предупреждения попыток манипулирования рынком.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующий проект нормативного акта был одобрен сегодня.

«Наш энергетический рынок взаимозависим. Рыночные злоупотребления в одной стране-члене часто влияют на цены в другой стране-члене. Очень важно обеспечить всесторонние правила на европейском уровне, которые бы гарантировали, что граждане могут верить в честное формирование цен», – заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР.

Еврокомиссия отмечает, что цель новых правил – обеспечить невозможность использования инсайдерской информации для манипуляции рынком. В частности, проект регулирования запрещает использование инсайдерской информации при продажах и покупках на оптовом энергетическом рынке, а также трансакции, дающие неправильные сигналы относительно поставок, спроса и цен на рынке, распространение недостоверных новостей или слухов.

Для мониторинга возможных случаев манипулирования рынком Еврокомиссия планирует создать Европейское агентство сотрудничества энергетических регуляторов. Это агентство должно получить полноценный доступ к информации о трансакциях на оптовом энергетическом рынке, в частности, к информации о ценах, объеме продаж и партнерах.

Данные будут сообщаться также национальным регуляторам, которые будут отвечать за проведение расследований в случае выявления злоупотреблений на рынке.

Эксперты Еврокомиссии отмечают, что на сегодня 75% электроэнергии в Европе продается на внебиржевом рынке. При этом общий объем рынка электроэнергии оценивается в 500 млрд. евро.

Еврокомиссия не уточняет примерный объем оптового рынка газа.

Предполагается, что проект регулирования, в случае его одобрения странами-членами ЕС и Европарламентом, сможет вступить в силу к 2012 году.