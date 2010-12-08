"Газпром" не видит оснований для пересмотра контрактов с Украиной - А.Медведев

"Газпром" не видит оснований для пересмотра контрактов по поставкам газа на Украину и в Белоруссию, и уверен, что приближающийся Новый год пройдет без проблем с поставками топлива. Об этом заявил в среду журналистам зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Александр Медведев.

"С Белоруссией и Украиной подписаны все документы, и хотя на Украине высказываются мнения о необходимости пересмотра контракта, оснований для пересмотра нет", - заявил журналистам замглавы "Газпрома" Александр Медведев.

Он уточнил, что для Украины в 2011 году речь идет о поставке, как минимум, 40 миллиардов кубометров газа. "Идет нормальная контрактная работа, все контракты

исполняются", - добавил Медведев. "Уверен, все будет без проблем в этот Новый год", - сказал он.

Также по его словам, "Газпром" планирует в 2011 году увеличить экспорт газа в Европу до 150-155 миллиардов кубометров со 140-145 миллиардов в 2010 году.

"Объем подписанных контрактов до 2030 года - почти 4 триллиона кубометров газа, они уже проданы, объем поставок на 2011 год - не менее 150-155 миллиардов кубометров газа в Западную Европу", - сказал Медведев.

Он посоветовал покупателям газа заключать именно долгосрочные контракты, приведя цитату из сказки Пушкина: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". "Мы видим, что в декабре спотовые цены превзошли цены долгосрочных контрактов и продолжают расти", - отметил зампред правления "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, 21 апреля т.г. в Харькове Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ не раз заявлял, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что, в первую очередь, в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

По данным Минэкономики, Украина в октябре 2010 года осуществляла импорт природного газа по ценам 265 долл. за тыс. куб. м и 252,11 долл. за тыс. куб. м.