Россия и Беларусь пока не договорились о формировании ЕЭП

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН и премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ завершили переговоры в подмосковной резиденции российского премьера в Ново-Огарёво, в рамках которых обсуждались позиции сторон по формированию Единого экономического пространства между Россией, Казахстаном и Беларусью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий ПЕСКОВ сказал журналистам, что переговоры завершены и консультации продолжатся на экспертном уровне.

«Еще не по всем вопросам удалось договориться, пока остались моменты, которые требуют продолжения переговоров», - сказал он.

Премьеры также не вышли к прессе, хотя изначально планировалось, что по итогам встречи они выйдут к представителям СМИ.

Перед началом переговоров В.ПУТИН, обращаясь к С.СИДОРСКОМУ, сказал, что встреча проходит «в связи с фактическим окончанием совместной работы над большим пакетом документов, который должен быть положен в основу Единого экономического пространства трёх стран – России, Беларуси и Казахстана».

В свою очередь, С.СИДОРСКИЙ отметил, что остается «ряд вопросов, касающихся поставок углеводородного сырья и газа по следующему году».

Как известно, спорным вопросам на российско-белорусских переговорах являются пошлины на нефтепродукты в рамках интеграционных объединений.

28 мая В.ПУТИН сообщил, что пошлины на нефть и нефтепродукты в торговле между странами Таможенного союза не будут применяться с момента ратификации соглашения по Единому экономическому пространству.

Президенты РФ, Беларуси и Казахстана на встрече в Алматы 19 декабря 2009 года договорились создать Единое экономическое пространство до 1 января 2012 года.