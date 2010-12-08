Украина в ноябре импортировала газ по 265 долл. и 252,07 долл. за тыс. куб. м

Украина в ноябре этого года осуществляла импорт природного газа по ценам 265 долл. США за тыс. куб. м и 252,07 долл. за тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении Министерства экономики Украины, опубликованном на сайте ведомства.

«Таможенная стоимость ноябрьских объемов природного газа, заявленных декларантами, в перерасчете на 1000 куб. м составляет 265 долл. в первом случае и 252,07 долл. - во втором случае», - отмечается в сообщении министерства.

В этой связи Министерство экономики незначительно снизило величину корректирующего коэффициента для расчета рентной платы за природный газ за ноябрь 2010 года, по сравнению с октябрем, - до 1,4046.

Напомним, в конце декабря 2008 года Верховная Рада привязала рентную плату за газ к цене его импорта, приняв соответствующий закон. Согласно закону, рентная плата за природный газ, в том числе, нефтяной (попутный), будет регулярно индексироваться на отношение средней таможенной стоимости импортного природного газа к базовой цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Эта же норма сохранена в новом Налоговом кодексе который вступит в силу с 1 января 2011 года. Кодексом установлены следующие ставки рентной платы: на газ добытый на глубине до 5000 м – 237 грн. за тыс. куб. м., свыше 5 тыс. м. – 118,5 грн. за тыс. куб. м. К объемам газа добытого и в последующем реализованного для нужд населения применяются сниженные ставки рентной платы: 59,5 грн. за тыс. куб. м. для добытого на глубине до 5000 м, 47,4 тыс. грн. тыс. куб. м. – свыше 5000 м. Для газа добываемого для нужд населения на морских месторождениях в границах континентального шельфа ставка рентной платы установлена на уровне 11,85 грн. за тыс. куб. м.