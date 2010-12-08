«Днепроэнерго» привлекло у «Ощадбанка» 107,7 млн. грн. кредита

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» привлекла в ОАО «Ощадбанк» кредитную линию в размере 107,7 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании об итогах открытых торгов, обнародованном на сайте Министерства экономики.

Согласно сообщению, кредит привлечен на 4 года под 16,45% годовых.

Соответствующий договор между банком и компанией подписан 3 декабря.

Как сообщал УНИАН, в ноябре «Днепроэнерго» привлекло у «Проминветсбанка», "ВТБ" и "ПУМБ" кредитные линии в эквиваленте 875,6 млн. грн.

В октябре «Днепроэнерго» привлекло у своего акционера DTEK Holdings Limited (Кипр) кредит в размере 355,6 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

«Днепроэнерго» в 2009 году увеличило чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с результатом 2008 года.