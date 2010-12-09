Казахстан снизил пошлины на экспорт нефтепродуктов

Правительство Казахстана утвердило новые экспортные таможенные пошлины на темные и светлые нефтепродукты, снизив их примерно на доллар: пошлина на экспорт сырой нефти осталась на уровне 20 долларов за тонну.

Согласно постановлению правительства республики, опубликованному в четверг в официальной прессе, установлены ставки таможенных пошлин на экспорт светлых нефтепродуктов в размере 98,13 доллара за тонну против 99,71 доллара за тонну в настоящее время.

Экспортная пошлина для темных нефтепродуктов составит 65,42 доллара за тонну против 66,47 доллара за тонну в настоящее время. Пошлина на экспорт нефти в Казахстане была введена в середине августа текущего года. Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования - с 19 декабря, передает РИА "Новости".